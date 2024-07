Estate reggina:a piazza del Popolo l’irresistibile ironia degli Oblivion

L’irresistibile ironia degli Oblivion arriva a Reggio Calabria: venerdì 2 agosto, alle ore 21,30, Piazza del Popolo ospiterà – ingresso gratuito – “Oblivion Collection”, evento promosso dalla Compagnia “Scena Nuda” per “Altri luoghi festival 2024”, nell’ambito di “Morgana”, il progetto dell’Amministrazione Comunale finanziato con fondi Fus – Ministero della Cultura, che si inserisce nell’Estate reggina e che si snoderà anche tra Catona – Arghillà e Pellaro.

Protagonista dell’evento di venerdì prossimo, dunque, il grande talento degli Oblivion, il gruppo che, unendo musica e teatro, ricrea esilaranti e geniali versioni di testi classici o parodie di canzoni notissime, tra l’ironico e il surreale.

I cinque poliedrici artisti – GRAZIANA BORCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, LORENZO SCUDA e FABIO VAGNARELLI – proporranno a Reggio Calabria lo spettacolo “Oblivion Collection”: un percorso in 90 minuti tra i pezzi più divertenti del gruppo. Da “I Promessi sposi in 10 minuti” ai “cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi”, passando per le canzoni di Sanremo (memorabile la parodia di “Due vite” che lanciarono durante l’edizione 2023 e che totalizzò in pochi giorni diversi milioni di visualizzazioni sui social), gli Oblivion presenteranno una “playlist” che racchiude un viaggio che ha coinvolto, in questi anni, un pubblico che spazia tra le generazioni e i diversi media. A partire dai giovanissimi, che hanno apprezzato sul web le loro versioni dei più noti testi della letteratura (oltre ai Promessi sposi, anche “L’Inferno in 6 minuti” e “Pinocchio in 6 minuti”), coinvolgendo poi la platea televisiva – con Zelig ed altri programmi di successo – e quella teatrale, con spettacoli che li hanno portati sui palchi più importanti, dal Ravello Festival al Regio di Parma (con “Othello, la H è muta”, in cui ironizzano sia sul personaggio ritratto da Shakespeare che sull’opera di Verdi), al Sistina, che ha ospitato “Oblivion: The Human Jukebox”.

“A metà tra un concerto e una chiacchierata”, dunque, “Oblivion collection” darà modo di apprezzare dal vivo il linguaggio artistico del gruppo, la creatività che li porta ad unire con grande talento invenzioni musicali e testi dissacranti. Ma c’è di più. Nella selezione delle canzoni “ci saranno alcuni contenuti speciali in edizione limitata: brani dei loro maestri virtuali che eseguiranno per intero senza nemmeno cambiare le parole. Un vero e proprio shock al quale nessuno è pronto”.

Sempre nell’ambito di “Altri Luoghi Festival 2024” e sempre a Piazza del Popolo, è in programma, nei giorni 3, 6, 9, 10 e 11 agosto (dalle 19,30 alle 22), anche un workshop di teatro e musica, diretto da Filippo Gessi e dal titolo “Shakespeare tra sogno e realtà”. Il corso, rivolto ad un target over 18, prevede un massimo di 20 partecipanti. Per iscrizioni, è possibile inviare una mail di richiesta all’indirizzo [email protected], entro il primo agosto. I selezionati saranno contattati entro il 2 agosto.