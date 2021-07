Euro 2020: Italia in semifinale. Reggio festeggia in strada gli azzurri

L'Italia passa in semifinale. E l'ambita vittoria degli Europei non sembra più così lontana. Intanto, a Reggio Calabria, dopo il fischio che ha sancito la fine della gara con il Belgio, i tifosi si sono riversati in strada a festeggiare.

Italia in semifinale

L'Italia ha battuto 2-1 il Belgio nella sfida dei quarti di finale di Euro 2020 a Monaco di Baviera.

La gara, che non ha avuto alcun bisogno di tempi supplementari o rigori, come quelli disputati nel tardo pomeriggio dalla Spagna, si è decisa nel primo tempo con le reti azzurre di Barella e Insigne. Lukaku, poi, ha accorciato le distanze con un rigore che ha fatto discutere la squadra di Mancini. Ma il destino ormai è scritto, dopo 95 minuti sul rettangolo di gioco l'Italia ha conquistato di diritto la nomina alle semifinali contro la Spagna.

La partita di disputerà martedì 6 luglio a Wembley alle ore 21. La squadra vincitrice giocherà la finale.

I festeggiamenti a Reggio Calabria

Triplice fischio e tutti a casa, tranne i tifosi che hanno seguito il match con gli occhi incollati al televisore. A Reggio Calabria il centro città si è ben presto colorato di bandiere tricolore. Clacson strombazzanti, urla di gioia e cori da stadio. L'allegria è dilagata a macchia d'olio tanto che presto il lungomare Falcomatà, nel primo sabato di luglio, si è trovato infestato di auto e gioiosi tifosi azzurri. I reggini, d'altronde, avevano già dimostrato il loro attaccamento "alla Patria" esponendo la bandiera italiana sui balconi e all'esterno di tantissimi locali, già alla prima partita degli Europei.