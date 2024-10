Euro 2020 rinviato. Ma quando ripartono i campionati? Le date ipotizzate

Manca solo il voto del pomeriggio per ratificare la decisione ormai presa

“Non c’erano molte alternative, sta ormai prevalendo la soluzione più “semplice” o comunque meno problematica. Spostamento dell’Euro a giugno 2021, campionati (e si spera coppe) da concludere entro l’estate. Per l’ok definitivo, comunque, la procedura prevede che si vada al voto nel pomeriggio ma la decisione è presa. Con un programma ipotetico di date da confermare in base… al virus.

Intanto, si lavora su varie ipotesi per la ripresa: la più ottimistica vede la “ripartenza” il 14 aprile, la più pessimistica a inizio giugno (addirittura il 13 giugno, con fine della stagione a luglio inoltrato). L’obiettivo Uefa sarebbe quello di completare le coppe con andata e ritorno. Quindi per l’Europa League inizio il 30 aprile e per la Champions il 5 maggio, con finali alla fine di giugno (il 27 è l’ultimo sabato)”.

fonte gazzetta.it