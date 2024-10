Al via la EuroCup di Basket in carrozzina, Versace e Latella: “Evento prestigioso che rende onore alla città”

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria presenti all’avvio della Euro Cup IWBF Europe, l’importante competizione internazionale di Basket in Carrozzina che oggi e domani vedrà protagonista la Reggio Bic al Palacalafiore di Reggio Calabria.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella hanno rivolto il saluto ufficiale dei due enti in apertura della prestigiosa manifestazione sportiva.

“Siamo contenti che un evento di tale portata si possa celebrare in un contesto per noi straordinariamente identitario come il PalaCalafiore, da sempre la casa del basket reggino” hanno affermato Versace e Latella intervenendo durante la cerimonia di apertura dell’evento.

Il nostro in bocca al lupo a tutti gli atleti che da ogni parte d’Europa hanno raggiunto la nostra città per giocare questo prestigioso torneo. Siamo certi che, come sempre accade quando ci sono di mezzo i ragazzi della Reggio Bic, saranno i valori sani dello sport e dell’amicizia a trionfare, in un contesto che rappresenta un esempio per tanti giovani e che costituisce un modello virtuoso in grado di rendere onore al nome di Reggio Calabria in Italia ed in Europa“.