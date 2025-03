‘Europa a casa’: online il report di marzo e attivato un numero WhatsApp dedicato

È stato pubblicato il report di marzo di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’eurodeputata Giusi Princi con l’obiettivo di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti. Questa volta, però, ad accompagnare il report c’è una novità: per venire incontro alle esigenze dei cittadini interessati ad accedere al servizio, è stato attivato un numero dedicato sull’app di messaggistica WhatsApp.

“Europa a casa” è uno strumento innovativo che offre informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

Il report, pubblicato mensilmente sulla piattaforma web www.europaacasa.eu, è suddiviso in sezioni tematiche con sintesi chiare, divise per categoria e link agli avvisi diretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea) e indiretti (promossi sia a livello nazionale che nelle regioni del Sud).

Per chi necessita di chiarimenti sono previste azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento: tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno. Adesso, inoltre, il servizio “Europa a casa” si arricchisce con un ulteriore strumento: il numero per i messaggi Whatsapp (+39 376 262 8177) che permetterà ai cittadini di mettersi in contatto con gli esperti in modo ancora più rapido e semplice.

“Europa a casa sta riscuotendo grande interesse”, afferma Giusi Princi. “Sono tanti – prosegue – i cittadini che chiedono informazioni e accompagnamento, numerose le iscrizioni al servizio e le email che ricevo. Proprio per dare un’ulteriore risposta alle tante richieste, da oggi è attivo il nuovo numero dedicato alla ricezione dei messaggi, che permetteranno un’interazione più semplice e rapida. Sono molto soddisfatta: ‘Europa a casa’ è un servizio pensato proprio per rendere accessibili a tutti le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea, creando un ponte concreto tra Bruxelles e la Calabria – conclude – e contribuendo allo sviluppo dei territori”.

Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno sistematicamente gli avvisi più significativi.