Reggio, parte il cartellone estivo della Metrocity con 28 eventi culturali. 13 date già fissate

Così il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, anticipando gli spettacoli, 28, che fino al 10 agosto, saranno in programma in altrettanti Comuni reggini.

“Il nostro spirito partecipativo – aggiunge Quartuccio – ha messo in moto, anche quest’anno, molti appuntamenti che animeranno tutto il territorio metropolitano ed in grado di offrire ai residenti, a chi tornerà nei propri borghi e a chi sceglierà di visitarli per la prima volta, un motivo in più per godersi le bellezze della nostra terra. L’animazione territoriale, partendo dagli eventi culturali – ricorda il consigliere delegato – rappresenta l’elemento fondamentale per una diversa narrazione dell’area metropolitana, in grado di offrire al turista e non solo, molti elementi per visitare. Lo abbiamo fatto recentemente attraverso i giovani di tutta Italia che si sono ritrovati anche quest’anno a Riace per la scuola estiva di Astronomia, e proseguiremo con una serie di concerti ed appuntamenti culturali che, sono sicuro – conclude Quartuccio – metteranno in mostra il meglio delle nostre potenzialità artistiche”.