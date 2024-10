Evento “Vai Reggina”. I presidenti Foti e Gallo ed ex giocatori amaranto tra i premiati

Si è tenuto stamane presso il Centro Casa di Reggio Calabria sito in via Nino Bixio l’evento “Vai Reggina”, fortemente voluto dall’organizzatore Santo Mandalari.

Mattinata che ha visto la partecipazione di grandi ex della storia amaranto e non solo, presenti anche le realtà calcistiche territoriali di Reggio Calabria ed alcuni giornalisti sportivi.

Ciccio Cozza, Peppe Bagnato, Sergio Campolo, Mimmo De Clario (Dirigente della Maestrelli), Carmelo Rappoccio, Gianni Baccillieri, Rocco Musolino e Tiziana Galluso di Radio Antenna Febea, i giornalisti Michele Favano (City Now) ed Andrea Ripepi (RTV), l’ex Presidente Lillo Foti, il direttore sportivo Gabriele Martino, il medico sociale Pasquale Favasulli, il Mister Mimmo Toscano ed il Presidente Tra i premiati gli ex amarantol’ex Presidenteil direttore sportivoil medico socialeil Mistered il Presidente Gallo

(Motivazione: per la passione e l’impegno profuso negli anni per i colori amaranto).

Un ringraziamento particolare alla Regione Calabria ed al Delegato allo Sport On. Giovanni Nucera per la partecipazione e per l’apporto fondamentale dato per la realizzazione dell’evento.