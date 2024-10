Evoluzione e rivoluzione: Sudauto presenta la nuova Renault Clio

La concessionaria Sudauto ti aspetta in concessionaria per provare la nuova Renault Clio in via vecchia pentimele 75/83

Una berlina compatta, seducente e avvolgente. E’ così che Renault presenta il suo ultimo capolavoro: la nuova Clio. Un’auto elegante dal design moderno all’interno come all’esterno con soluzioni innovative che cambiano le regole.

In questi ultimi giorni, all’interno della manifestazione S’Intesi i reggini hanno potuto ammirare il nuovo modello grazie a Sudauto.

L’unico modo per innamorarsi di una vettura è toccarla con mano e vivere a pieno l’esperienza di guida. Per questo motivo la concessionaria reggina ha deciso di far assaggiare l’auto del momento all’interno del ‘villaggio delle idee – S’intesi‘ e permettere ai cittadini di testarla.

Un’auto che si adatta facilmente alle esigenze dei clienti e rende la vita più semplice. Inserti cromati e in pelle, bellissimi alla vista quanto al tatto. La nuova Clio è evoluzione e rivoluzione al tempo stesso.

La Renault con questa vettura inserisce nel mercato tantissime innovazioni tecnologiche. Dall’easy concept all’easy drive, acquistare una macchina nuova non è mai stato così bello.

“La nostra passione è aiutare i clienti a vivere le loro passioni grazie ai nostri prodotti e ai nostri servizi”.

La Nuova Renault Clio è arrivata. Evoluzione e Rivoluzione. Prenota il tuo test drive e vivila in esclusiva. La concessionaria Sudauto ti aspetta in concessionaria per provare la nuova Renault Clio in via vecchia pentimele 75/83 a Reggio Calabria.