Ex Campo Coni riapre domani: soddisfazione Presidente Coni Calabria

“La conferma, ricevuta dal Comune di Reggio Calabria, della riapertura, domani pomeriggio alle 15, del campo di atletica leggera del rione Modena, pone fine a un lunghissimo periodo di disagio e difficoltà per il mondo dello sport”. Lo dichiara il presidente del Coni Calabria, Mimmo Pratico’, dopo la firma della delibera della Commissione straordinaria di Palazzo San Giorgio, che ha dato il via libera alla restituzione alla pubblica fruizione dell’impianto. “Ringrazio l’assessorato allo Sport del Comune, la Commissione straordinaria, il presidente della Provincia e in particolare il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, che ci è stato accanto e ha condiviso con noi ogni sforzo per uscire dall’impasse”.