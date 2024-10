‘Ex for Hospice 1 Year’. Per il compleanno un importante evento benefico

Giovedì 25 ottobre ore 19:00, questo è l’imperdibile appuntamento per la serata benefica a favore dell’Hospice.

La Fondazione di “Via delle Stelle” ancora una volta è al centro dei pensieri dei reggini. A mobilitarsi questa volta è “EX Excellent Food” il locale che, soltanto un anno fa, ha cominciato ad offrire ai cittadini servizi di alta qualità. L’idea di EX è quella di sostenere una struttura unica in città, una fondazione che, attraverso il costante impegno, si propone di aiutare i pazienti e i cittadini ad orientarsi tra i servizi offerti dall’ospedale.

“Proprio in occasione del primo compleanno del nostro locale, abbiamo deciso di organizzare una serata di beneficienza a favore dell’HOSPICE di Reggio Calabria”.

La serata di beneficenza comincerà presso l’Auditorium U. Zanotti e proseguirà poi presso i locali di Ex. Un evento fuori dal comune che vedrà il susseguirsi di diversi protagonisti e tanti spettacoli tra cui i ragazzi della’associazione Co.Danza.Re con le coreografie di Francesca Attinà.

Salutano Vincenzo Trapani Lombardo Direttore della Fondazione Hospice, Raffaele Zito Ex Excellent Food, Eduardo Lamberti Castronuovo Direttore Istituto De Blasi. Conducono la serata Vanessa Costantino e Benvenuto Marra.

Intratterrano gli ospiti al pianoforte il Maestro Sergio Puzzanghera, alla fisarmonica Adolfo Zagari e il gruppo Reggio Tango diretti dal Mestro Dino Toscano che assieme allo show man Pasquale Caprì condurranno la chiusura della serata al buffet presso i locali Ex Excellent Food.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Tutti insieme per l’Hospice.