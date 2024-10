Ex Reggina, ancora Grecia per Daniel Adejo

Difensore dal grande fisico e dalla notevole velocità, ha indossato la maglia della Reggina per 160 volte segnando anche tre gol. E’ uno dei tanti prodotti del S. Agata e dopo la lunga militanza in amaranto e qualche esperienza non proprio brillante in Italia con Vicenza e Salernitana, ha trovato nella Grecia la sua seconda patria calcistica.

Prima con il Kallonì, lo scorso anno il Kerkyra, adesso questa nuova esperienza con il Pas Lamia, formazione militante nella massima serie del campionato ellenico.