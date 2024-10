Ex Reggina –Dopo Barillà un altro reggino lancia il Parma verso la A

La serie B storicamente è il campionato più sorprendente. Ed anche in occasione di questa stagione, non sono mancati i risultati clamorosi, le rimonte impossibili, i crolli imprevedibili.

Con l’Empoli che ha già staccato il biglietto promozione, la lotta alle spalle a tre giornate dalla conclusione è di quelle senza esclusione di colpi. Un solo posto ancora a disposizione per la promozione diretta, per l’ultimo utile, il terzo, si dovrà passare dai play off.

E dopo il lungo gomito a gomito tra il Palermo ed il Frosinone, ad agguantare la seconda posizione è il Parma, ricordiamo società fallita e ripartita dalla serie D che in due anni, adesso, ha la straordinaria possibilità di completare una incredibile scalata.

Qualche giornata addietro segnalavamo la doppietta di Nino Barillà, giocatore reggino e cresciuto nella Reggina, utile a regalare ai ducali una preziosissima vittoria, in occasione dell’ultima giornata, invece, lo zampino di Fabio Ceravolo ha spianato la strada verso il successo contro la Ternana.

Per il bomber di Locri, anche lui ex Reggina, non è stata una stagione facile, caratterizzata da subito da un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lungo tempo. Nelle dodici presenze totali, molte delle quali da subentrato, ha comunque messo a segno ben cinque reti. Per lui potrebbe arrivare la seconda promozione consecutiva nella massima serie, dopo quella conseguita lo scorso anno con il Benevento.

(foto wikipedia)