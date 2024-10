Como, Bertoncini: la felicità per la promozione e quel rammarico legato alla Reggina

Difensore di grandi qualità, lo scorso anno aveva impressionato nelle poche presenze in cui lo si è visto protagonista in campo. 13 presenze con la Reggina e diversi infortuni, gli stessi che lo hanno accompgnato anche nella stagione attuale con il Como. 16 le presenze con i lariani e la soddisfazione della seconda promozione consecutiva in serie B. Al quotidiano la libertà ha dichiarato:

Leggi anche

“Con la Reggina pensavo di poter fare la B”

“La promozione dà tanta soddisfazione anche perché è stato un anno travagliato. Con la Reggina pensavo di potermi giocare le mie carte anche in B, poi col mercato ho cambiato squadra e ho trovato una società che ha creduto in me, con un obiettivo importante e che abbiamo subito centrato. E’ stato un biennio da paura. Se rimango? Questa volta non penso di lasciare la B tanto facilmente…”.