Ex Reggina: Bianchimano ha deciso di tornare in Calabria, ma non sarà amaranto

L'attaccante, seguito nel recente passato anche da Taibi, torna in serie C

Un lunghissimo inseguimento coronato con il raggiungimento di una intesa che vedrà Andrea Bianchimano passare dal Perugia al Catanzaro con la formula del prestito. Il calciatore, che ha fatto cose parecchio interessanti con la maglia della Reggina, era stato ceduto lo scorso gennaio agli umbri per una cifra abbastanza interessante, pur completando il campionato in riva allo stretto, ma con i grifoni in questa stagione non ha mai trovato molto spazio.

C’è da dire che per stessa ammissione del DS Taibi, c’era stato un tentativo da parte della Reggina di inserimento, ma ancor prima che cambiasse la proprietà, una volta modificate anche le strategie, nessuna concorrenza al Catanzaro che così si assicura uno dei giovani attaccanti più promettenti. Da ricordare che Andrea Bianchimano, tredici gol in tutto con la maglia amaranto, per ben due volte consecutive ha castigato i giallorossi al Ceravolo. La prima a tempo quasi scaduto e con un enorme incertezza del portiere Grandi, agguantando il pari squadra guidata da mister Zeman e lo scorso anno realizzando la rete della vittoria, tecnico Maurizi.

Leggi anche