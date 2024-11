L’ex Reggina Cevoli nella storia del San Marino. Una favola tutta da raccontare

“Vent’anni di attesa per tornare a vincere una partita, poi ne arrivano due nel giro di due mesi e la vittoria del proprio raggruppamento. Il 18 novembre 2024 è la data in cui la nazionale di San Marino ha fatto la storia: l’1-3 contro il Liechtenstein regala alla selezione di Roberto Cevoli l’incredibile promozione in Lega C di UEFA Nations League, uno scenario difficilmente ipotizzabile per quella che è la nazione, ranking FIFA alla mano, più debole al mondo.

A Vaduz la Serenissima ha trovato la prima vittoria in trasferta, la prima vittoria in rimonta e la prima partita in cui ha segnato tre reti. Solo in due occasioni San Marino aveva segnato più di un gol: sempre in Liechtenstein, in un’amichevole del 2003 e contro Malta, a Serravalle, amichevole persa 2-3.

Artefice di queste imprese è Roberto Cevoli, selezionatore in carica dallo scorso 12 dicembre. Romagnolo, ha alle spalle una lunga carriera da professionista come calciatore: Reggina, Torino, Reggiana, Cesena e Modena tra le tappe più importanti. Ha avviato in cambio generazionale, basti pensare che ben 16 giocatori dei 27 convocati sono Under 23. Uno solo è calciatore professionista: il capitano Nicola Nanni, 24 anni, attaccante della Torres”.

fonte: TMW