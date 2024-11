Reggina: Ballarino spiega la questione Rajkovic e la società si muove per un attaccante

“Rajkovic? Ogni decisione che prendiamo, non perchè siamo scienziati o conosciamo le leggi. Giorno 13 doveva presentarsi in questura e quindi qualche motivo c’era e anche grave. quello che fanno gli altri non lo so e non ci interessa”.

Senza mezzi termini il patron Ballarino sulla questione Rajkovic, il giocatore inseguito per lungo tempo, strappato alla concorrenza, arrivato e atteso per un mese causa immediato infortunio, quattro presenze un gol decisivo e poi la decisione di procedere con la risoluzione contrattuale. I motivi sono legati ad un visto messo in discussione che ha portato la società a decidere di non rischiare. L’attaccante è insistentemente richiesto dal Brindisi e a breve potrebbe avvenire il trasferimento.

Nel frattempo la Reggina dovrà andare alla ricerca di un altro attaccante. Barranco è affidabile, Curiale una valida atlernativa, ma non volendo lasciare nulla al caso, la società si sta muovendo per mettere a disposizione di mister Trocini un centravanti di categoria. Ci saranno altri movimenti in entrata, ricordando che è già arrivato il 2006 Aluisi. Ma c’è bisogno anche di cedere.