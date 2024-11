Reggina: notizie dall’infermeria. Mai come stavolta c’è grande attesa

Il morale torna a essere alto, insieme però alla preoccupazione per i troppi infortuni capitati tutti nella stessa partita. A Vibo la Reggina è riuscita a imporsi giocando una partita tatticamente impeccabile, senza nulla concedere all’avversario, spendendo molto sul piano fisico, ma qualcuno pagando a caro prezzo questo enorme sforzo.

Tra questi certamente Porcino e Cham, i due mancini che sono stati costretti a uscire dal campo senza concludere l’incontro e per entrambi, seppur in punti diversi, si registrano problemi muscolari. Che si uniscono a quello di qualche settimana addietro di Lazar, oltre a traumi contusivi che hanno colpito Salandria e Barillà.

Per il primo si spera solo in una botta forte al collo del piede, per il secondo un problema al polso. Poi c’è da registrare un affaticamento muscolare per Laaribi che ha stretto i denti fino alla fine del match. Mai come in questa circostanza sono attese notizie dall’infermeria dove si ha comunque la certezza che per Porcino e Cham i tempi saranno quelli di un recupero da un infortunio muscolare, anche se rimane da capire la reale entità, mentre si incrociano le dita per tutti gli altri.

Con la squalifica di Forciniti e un Ba che avrebbe chiesto di andare via, il tecnico non può godersi a pieno il suo ritorno caratterizzato da una preziosa vittoria. Ci si è messa in mezzo anche la Coppa Italia.