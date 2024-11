Reggina: tanti infortuni e la questione Ba da risolvere

La vittoria di Vibo è di quelle pesanti. Il match era stato definito da dentro o fuori, la Reggina è dentro e a prescindere da quello che sarà il risultato del recupero tra l’Acireale e la Vibonese, gli amaranto rimarranno a soli due punti dalla vetta, ricordando che la prossima settimana ci sarà il big match tra la Scafatese e il Siracusa.

Le conseguenze però, come si scriveva in altra pagina del giornale, lasciano spazio a parecchia preoccupazione per quello che riguarda la situazione infortuni. A quello di Lazar, che ne avrà ancora per diverse settimane, si aggiungono gli stop muscolari di Porcino e Cham e da quello che è stato detto a fine gara, i tempi di recupero non saranno brevi.

Inoltre ci saranno da valutare le condizioni di Laaribi, affaticato e soprattutto quelle di Salandria, uscito anzitempo dal rettangolo di gioco per una forte contusione al collo del piede. Si spera che il centrocampista non abbia null’altro, stesso dicasi per Barillà, fortemente dolorante al polso.

Nel frattempo la società sta completando il ricorso che presenterà per la lunga squalifica comminata al centrocampista Forciniti, dopo aver già depositato il preannuncio, sperando di ottenere uno sconto. E poi c’è una questione da risolvere che è quella legata a Ba. Pare che il ragazzo abbia espresso il desiderio di andare via per motivi personali già espressi alla dirigenza, ma la società e l’allenatore sperano di poterlo convincere a rimanere. Altrimenti rischia di essere vera emergenza.