Reggina: la vittoria di Vibo rischia di avere conseguenze pesanti

Nessun dubbio, quella di Vibo è stata la migliore prestazione in assoluto della stagione. Un solo gol messo a segno potrebbe far pensare ad un match sofferto e poco spettacolare, quando invece il portiere Martinez non ha mai effettuato alcuna parata e la padronanza in campo per la Reggina è stata assoluta.

Mister Trocini al suo secondo esordio sulla panchina amaranto, l’ha preparata alla perfezione, chiedendo sacrificio e corsa ai suoi uomini, ma anche attenzione, atteggiamento e qualità. Ogni meccanismo è stato messo in pratica quasi alla perfezione annullando totalmente qualsiasi iniziativa alla compagine che fino alla vigilia per espressione di gioco e manovra, risultava decisamente la migliore.

Ma la gioia del successo che tiene la Reggina vicinissima al duo di testa, lascia strascichi pesanti per quello che riguarda gli infortuni. Due, come anticipato da Trocini in conferenza stampa piuttosto seri, entrambi muscolari per Porcino e Cham, mentre da verificare il colpo durissimo subìto da Salandria che, pur stringendo i denti, non è riuscito a rimanere in campo. Probabile un approfondimento per il centrocampista sperando che non ci sia nulla di importante.

E nel finale di gara abbiamo visto sofferente anche Barillà il quale ha ripetutamente sollecitato la panchina per un dolore al polso sinistro poi fasciato e per il quale probabilmente saranno necessari esami strumentali per scongiurare guai più seri. Infine Laaribi che, catapultato in campo dopo l’uscita di Porcino, ha dato tutto sul piano dell’impegno manifestando sofferenza e dando l’impressione più volte di non riuscire a concludere il match. Per lui dovrebbe trattarsi, speriamo, di un affaticamento muscolare e nulla più.

Insomma, una giornata che poteva essere di gioia completa lascia spazio ad un pò di preoccupazione in attesa di capire la reale situazione degli infortunati, ricordando che Lazar è ai box, Dall’Oglio è fuori per problemi fisici e Forciniti squalificato. Il centrocampo, reparto con il numero più alto di calciatori, oggi rischia di essere ridotto all’osso.