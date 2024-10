Ex Reggina. Per Cucchietti sarà ancora serie C

Un lungo inseguimento che il DS Taibi ad un certo punto ha preferito abbandonare. Dopo una serie di confronti ha capito che le ambizioni di Cucchietti non combaciavano con quelle della Reggina, per le aspirazioni del ragazzo di poter trovare collocazione in una categoria superiore.

Oggi l’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive di un rinnovo di contratto con il Torino prima di essere ceduto ancora in prestito all’Alessandria, compagine militante nel campionato di serie C, girone A.