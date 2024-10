Ex Reggina, Daniel Adejo torna a giocare all’estero

Torna a calcare un rettangolo di gioco Daniel Adejo. Non c’è l’Italia per lui, dopo il tentativo fatto dalla Pro Vercelli, formazione militante nel campionato di serie B, con la quale non è stato trovato l’accordo economico.

Il difensore nigeriano, che ha continuato ad allenarsi costantemente anche dopo la rescissione del contratto con la Salernitana, torna in Grecia dopo la precedente esperienza vissuta al Kalloni.

Si è legato all’AOK Kerkyra, formazione militante nel campionato di prima divisione greca e penultimo in classifica. Per Adejo un contratto sino al giugno del 2018.