Ex Reggina: in serie B due società fortemente interessate a Inzaghi

Non dovrebbe avere problemi a ripartire l’ex Reggina Pippo Inzaghi. Per lui sarà solo una questione di scelte e come spesso ripete, questa volta non dovrà essere sbagliata dopo le vicissitudini che lo hanno visto coinvolto nelle ultime stagioni e non per colpe sue. Ci ha provato l’ambizioso Catania ma ha solo ricevuto ringraziamenti e complimenti da Superpippo che, invece, ha diverse richieste da categorie superiori. Si era inizialmente parlato di Verona per il dopo Baroni, ma è la cadetteria quella che segue con grande attenzione il neo sposo Inzaghi.

Una su tutte il Pisa, l’interesse è veramente forte. C’è stato un incontro con Alexander Knaster patron e azionista di maggioranza della società che lo ritiene la prima scelta per il dopo Aquilani. Dopo il campionato non proprio brillante dei neroazzurri anche rispetto alle attese, si vuole programmare una stagione di livello e proprio Inzaghi è individuato come l’uomo giusto. Chi si è pentito averlo mollato frettolosamente, salvo poi precipitare rovinosamente in serie B, è la Salernitana. I granata punteranno all’immediata risalita, ma vivono ancora nell’incertezza di quello che potrebbe essere un cambio della proprietà. Dovesse rimanere il presidente Iervolino, difficilmente le parti potranno tornare a lavorare insieme.