Ex Reggina: richieste dalla B per Liotti, ma l’Avellino non lo molla

Arrivato nel dicembre del 2023, l’esterno sinistro Daniele Liotti è ritenuto dalla società irpina uno degli incedibili. La scorsa stagione 17 presenze per lui e 3 reti, l’Avellino punta moltissimo anche su di lui per la promozione diretta in serie B, sfuggita nel finale dello scorso torneo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttoavellino.it. sul calciatore ci sarebbe un interessamento forte da parte di un club di serie B, ma la società campana ritiene il mancino incedibile. Il nome del club cadetto è rimasto top secret. L’organico è stato rinforzato, tra gli altri, anche dall’arrivo di un altro ex Reggina che sa come si vincono i campionati, il centrocampista Sounas.