Ex Reggina: prima doppietta per Menez con il Bari

Ha salutato la Reggina dopo tre stagioni caratterizzate da alti e bassi. Grandi gol e grandi giocate, ma anche periodi di buio molto lunghi e comportamenti che spesso hanno indispettito allenatori e tifosi. Jeremy Menez rimane comunque giocatore dal talento indiscutibile ed ora cerca di ripartire con entusiasmo in questa nuova avventura con la maglia del Bari. E per lui nella partitella in famiglia è arrivata la prima doppietta stagionale. Le altre reti del test sono state firmate da Cheddira e dal giovane Chukwu.

Leggi anche