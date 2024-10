Calciomercato Reggina: l’elenco dei tantissimi giocatori richiesti

La Reggina oggi ha ben 21 calciatori sotto contratto e dando uno sguardo all’organico, qualora rimanesse intatto (cosa impossibile), sarebbe anche di buon livello. Lo dimostrano anche le numerose attenzioni da parte dei tanti club di serie B, soprattutto quelli che puntano in alto. Ovvio che si attenderà la data del 2 agosto per capire come andrà a finire e fino ad allora nessuno si muoverà, ma i sondaggi sono stati già fatti e per alcuni avviate anche delle trattative. Il Palermo ha puntato Rivas, Di Chiara e ultimamente Crisetig. Il Parma vuole Majer, la Sampdoria Gagliolo, quest’ultimo insieme a Canotto nel mirino anche del Catanzaro. Da qualche giorno è venuto fuori l’interesse del Venezia per Galabinov. L’Ascoli ha chiesto informazioni su Liotti. Il Cosenza vorrebbe riportare in terra silana Camporese.

La situazione contrattuale dei calciatori amaranto

Contratti in scadenza 2024: Aglietti, Crisetig, Liotti, Loiacono, Galabinov, Majer, Obi, Ricci, Terranova

Rientrano dai prestiti con scadenza contrattuale 2024: Ejjaki, Franco, Gavioli

Contratti in scadenza 2025: Bouah, Camporese, Canotto, Cicerelli, Colombi, Di Chiara, Gagliolo, Lombardi, Rivas