Ex Reggina: la prima gioia di Provazza, Toscano respira, Sounas protagonista

Uno sguardo in serie C e qualche attenzione ad alcuni dei tanti ex che sono presenti nelle varie squadre dei tre gironi. Partiamo da un reggino e di proprieta della Reggina, il giovane attaccante Provazza che con la sua sorprendente Vis Pesaro segna la sua prima marcatura stagionale che poi diventa preziosa per la conquista di un pareggio in trasferta. Dopo le contestazioni della scorsa settimana, Mimmo Toscano ed i suoi Bianchi e De Rose (Corazza assente), vincono facile sulla Recanatese, match risolto nella prima parte di gara, primo successo casalingo stagionale.

Nello stesso girone crollo inaspettato e clamoroso per la Reggiana che ne prende cinque dal Fiorenzuola quest'ultimo in virtù di questo successo sale al secondo posto della classifica agguantando proprio i granata e la Carrarese, ancora una volta battuta. Adriano Montalto, protagonista nelle due precedenti presenze in campo una volta per una espulsione lampo e la seconda per il primo gol con la Reggiana, questa volta non entra in nessun episodio, ma può solo guardare con grande sorpresa, la disastrosa prestazione della sua squadra, soprattutto per quello che riguarda la fase difensiva. Bene, anzi benissimo il Catanzaro che domina questa prima parte di stagione a suon di vittorie e gol. A proposito di reti, terza marcatura per l'ex amaranto Sounas. In giallorosso anche Situm.