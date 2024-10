Tanti ex Reggina in Reggiana-Cesena. Decide il solito Corazza

Era la partita più attesa della nona giornata del campionato di serie C girone B, quella tra la Reggiana ed il Cesena. Granata in testa alla classifica con 18 punti, il Cesena in ritardo a quota 12 prima di questo match. Tanti ex Reggina in campo per la sfida con Mimmo Toscano, De Rose, Bianchi e Corazza per i bianconeri, mentre per gli emiliani Aimo Diana il tecnico ed all’interno del rettangolo di gioco Laezza e Montalto. Partita tiratissima e decisa da un calcio di rigore realizzato da Simone Corazza al quinto gol stagionale, il quarto nelle ultime due gare. La Reggiana ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Rozzio dopo soli venticinque minuti, undici gli ammoniti. La concomitante sconfitta del Fiorenzuola consente alla Reggiana di mantenere la vetta della classifica (a quota 18), punti pesantissimi per Mimmo Toscano (a quota 15) che accorcia dalla vetta della classifica, ci sono ben dieci squadre in quattro punti.