Ex Reggina. Stuani dietro Messi e Ronaldo e con un record europeo

Ne avevamo già parlato qualche mese addietro. Il protagonista è ancora lui, Cristhian Stuani, che con il suo Girona sta per concludere una stagione straordinaria per se e per la squadra impegnata per la conquista di un posto in Europa League. Per il centravanti uruguagio 17 i gol realizzati fino al momento, un bottino che gli consente di confermare la grande capacità realizzativa che solo in Italia e con la maglia della Reggina non è riuscito a dimostrare, anche se alla corte del presidente Foti è arrivato giovanissimo. Ma c’è di più. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, se si considerano i primi cinque principali campionati europei (Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), è il calciatore che ha segnato più reti di testa. Delle 17 marcature, che oggi lo collocano al sesto posto della classifica cannonieri dietro Messi, Ronaldo, Suarez, Aspas e Griezmann, ben nove sono state realizzate di testa, record assoluto.