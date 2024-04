L'ex Toscano: 'A Reggio c'è bisogno di programmare e costruire, non può vivere di alti e bassi, promesse'

La felicità come sempre contenuta quella di Mimmo Toscano, un pò per carattere, un pò anche per una sorta di abitudine a vincere, anche se ogni promozione suscita sempre nuove emozioni e gioie. Intervenuto a Radio Gamma No Stop, dedica un passaggio anche alla Reggina: “Le vicende della Reggina le seguo sempre, anche se ora con molta tristezza. Reggio ha bisogno di programmare e costruire qualcosa di importante, non può vivere di alti e bassi, promesse. La città ha bisogno di certezze, di gente che vuole investire sulla sua bellezza. Il calcio è così tanto trainante, per questo ha bisogno di persone che vogliano investire in qualcosa di importante. Gallo? Del passato non ne voglio parlare sennò mi viene il magone. Per me è stato un orgoglio e un onore riportare la Reggina dove meritava, poi il calcio è ciclico. Dal punto di vista affettivo a Reggio Calabria è la promozione più bella, ma qui a Cesena quella più gratificante sotto l’aspetto lavorativo. Similitudini tra Reggio e Cesena certamente il gruppo che c’era anche a Terni.