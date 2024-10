Ex Reggina, ufficiale: Cozza torna in panchina e riparte dalla Puglia

Francesco Cozza pronto ad una nuova avventura. L’ex numero 10 e tecnico amaranto torna a sedersi in panchina: l’ultima esperienza risale allo scorso campionato, a Taranto. Cozza rimane in Puglia, ufficiale il suo arrivo alla guida dell’Altamura, formazione che milita nel girone H del campionato di Serie D.

Evidenti le ambizioni del club pugliese, considerato che l’Altamura si trova al quarto posto in classifica con 18 punti e ha vinto l’ultima gara, sul campo del Città di Gragnano. Il cambio di panchina è arrivato ugualmente, a Cozza adesso il compito di guidare l’Altamura verso il salto in serie C. L’esordio per l’ex amaranto è subito complicato: nel prossimo turno l’Altamura infatti ospiterà il Cerignola, secondo in classifica.