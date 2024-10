Un ex Reggina vince il campionato di serie D con il Campobasso

Lo ricordiamo con i suoi boccoli biondi sgroppare sulla fascia sinistra. Erano i primi anni della Reggina Calcio, il suo percorso in amaranto dal 1988 al 1990. Parliamo di Rosario Pergolizzi, una discreta carriera da calciatore per lui, più che buona quella da allenatore soprattutto a livello giovanile, ricordando per esempio lo storico scudetto vinto con il Palermo Primavera.

In questa stagione ha preso il posto di Andrea Mosconi sulla panchina del Campobasso con una squadra a cinque punti dalla vetta allora comandata dalla Sambenedettese. Una rimonta caratterizzata da venti vittorie, con 54 gol e migliore attacco del girone, mentre per Rosario Pergolizzi il quarto campionato vinto. Una garanzia.