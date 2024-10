Reggio alla Biennale Expo Arte Messina, Latella: ‘Occasione per promuovere il nostro patrimonio’

Anche Reggio Calabria coinvolta nell’edizione numero zero di Expo Arte Messina 2024 – Biennale di Messina con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, che giovedì 26 settembre, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, ha presentato il ricco programma di eventi.

Presenti il sindaco del Comune di Messina Federico Basile, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, l’esperta e critica di arte contemporanea Sara Fosco, Valentina Marchetta referente per la sezione architettura per l’Ordine degli Architetti, Anna Carulli presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’ETS – Istituto Nazionale Bioarchitettura, il prorettore vicario dell’Università di Messina Giuseppe Giordano, il dirigente dell’Ufficio Dogane Claudio Tucci, il consigliere comunale con delega al Turismo Giovanni Latella, Tommasa Siragusa direttrice della Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” di Messina, Michele Palamara della Rete dei Borghi, Paolo Lanza del Comitato Tecnico Scientifico dell’Expo.

«Il progetto è ambizioso – ha detto Gianfranco Pistorio. L’obiettivo è una mostra diffusa in cui l’arte, in tutte le sue forme, possa trovare uno spazio per raccontarsi. Si tratta di un’anticipazione della Biennale di Messina, che abbiamo intenzione di organizzare nel 2025. Insieme alle esposizioni in oltre 20 luoghi simbolo della città; ci saranno anche convegni ed eventi collaterali curati dai partner dell’evento e un appuntamento al Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’inaugurazione è fissata per il prossimo 4 ottobre presso la Dogana».