Eziolino Capuano: ‘Per tornare al calcio di prima ci vorranno 3-4 anni’

L’intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Eziolino Capuano e ripresa da tuttoC.com sull’attuale momento e le prospettive per il futuro: “Penso al futuro. Sarebbe bellissimo ripartire, sono un uomo di campo, pensare allo stop definitivo mette tristezza ma in Lega Pro mancano quei protocolli che solo la A può permettersi. Come sarà il calcio del futuro? Drammatico per Lega Pro e D. Molti club salteranno, coi presidenti a scegliere tra la loro azienda, la loro attività e il calcio. Vivo di calcio da 34 anni e mai sono stato negativo. Per tornare al calcio di prima occorreranno 3-4 anni. Le famiglie avranno problemi, tanti giocatori hanno messo poco da parte, prendono gli stipendi ogni tre mesi, se e quando arrivano”.

