Reggio, riconoscimento internazionale per la Dott.ssa Fabiana Lucà, cardiologa del Gom
La Dott.ssa Fabiana Lucà, dirigente medico della Cardiologia del GOM di Reggio Calabria, ha ottenuto il titolo di Fellow of the European Society of Cardiology
02 Settembre 2026 - 17:23 | Comunicato Stampa
La Dott.ssa Fabiana Lucà, dirigente medico presso la Cardiologa del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha ottenuto il titolo di Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), conferito dalla Società Europea di Cardiologia quale attestazione di qualificata esperienza professionale e scientifica.
La Fellowship della ESC rappresenta un importante riconoscimento attribuito ai professionisti che, nell’ambito della comunità cardiologica europea, si distinguono per il contributo apportato alla pratica clinica, alla ricerca e alla formazione in ambito cardiovascolare.
Per la Dott.ssa Lucà, la nomina a Fellow costituisce la valorizzazione di un percorso caratterizzato da attività clinica, produzione scientifica e partecipazione a iniziative di divulgazione e aggiornamento professionale.
Il conferimento del titolo assume inoltre rilievo per l’Ospedale di Reggio nonché per tutto il territorio, contribuendo a rappresentare la cardiologia reggina e calabrese nel contesto scientifico europeo.
La Dott.ssa Lucà svolge la propria attività presso il G.O.M. di Reggio Calabria ed è componente del Consiglio Direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).
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