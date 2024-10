FACE Festival 2018: prima nazionale dello storytelling “Lo Stretto sostenibile”

Questa sera 24 luglio 2018 al Parco Ecolandia per il FACE Festival Arte Creatività Ecocultura #partirepensaretornare , sarà proiettato alle ore 21.30 in anteprima nazionale il documentario “Lo Stretto sostenibile” scritto e diretto da un giovane laureato in Comunicazione e Marketing, Andrea Meduri, all’interno del PLL, Piano Locale per il Lavoro della Regione Calabria.

Lo storytelling è stato realizzato su tutta l’Area dello Stretto, in particolare sul territorio di Catona, Arghillà e l’intera vallata del Gallico. Terre che racchiudono un tesoro di storia, cultura, arte e tradizioni locali da valorizzare e custodire. È un lavoro di comunicazione innovativa e di promozione del territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria. L’ingresso è gratuito a partire dalle 19.30 con la possibilità di ammirare le opere unlimited (maxi dimensioni) e le diverse forme espressive presenti all’interno del Forte.

Per la quinta giornata del FACE Festival con la direzione artistica di Paolo Genoese e Paolo Albanese, giorno 25, invece, è prevista l’apertura alle mostre e la visita guidata alle ore 19.30 con ingresso gratuito, alle 20.30 la performance di Maria Dolores. Lo spettacolo dei Pagliacci Clandestini (così si chiama l’associazione che è impegnata in modo cosciente e creativo per uno sviluppo sostenibile della nostra terra) è una performance ma anche un’istallazione che si aziona con il fuoco.

Alle 21.00 si esibirà Federica Blade (Federica De Stefano), con una performance di moda “From fear to Serenity” mentre alle 21.30 vi sarà lo spettacolo di fuoco di Francesco Cane.

Alle 22.00 vi sarà il concerto di Aurelio Mandica, noto cantautore catonese, che si esprimerà attraverso ilsuo ultimo progetto discografico, realizzato dopo un breve periodo di stop dovuto ad una malattia.

In ultimo, da mezzanotte in poi si potrà ballare con Djset DJD (aka Domenico Marafioti) e Giuseppe Falcone.

http://www.facefestival.org