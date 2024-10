Facebook Instant Articles arriva anche su CityNow, notizie a portata di “tap”!

di Federica Geria – Su Facebook mobile sbarcano gli instant articles, una grande opportunità per la pubblicazione di contenuti per blog e magazine online, che permette al lettore di visualizzare le notizie all’istante, nota davvero fondamentale in un’epoca in cui la fruizione dei contenuti è sempre più da mobile.

Facebook Instant Articles non è altro che un’evoluzione del social network stesso: un modo più semplice, veloce ed interattivo di leggere contenuti di tipo editoriale all’interno dell’app Facebook, senza dover aspettare i tempi di caricamento della pagina del browser.

La nuova feature di Facebook permette infatti, da smartphone, un caricamento di pagina 10 volte più veloce rispetto al normale.

Inizialmente la novità era disponibile solo per alcuni primi partner selezionati, quali The New York Times, BuzzFeed, The National Geographic, successivamente sono arrivati i primi partner europei, poi quelli italiani, tra cui La Stampa…ed oggi sbarca anche su CityNow!

Per facilitare la visualizzazione dei nostri contenuti ed articoli, noi di CityNow, abbiamo introdotto gli Instant Articles. Vedrete infatti un fulmine in basso a sinistra all’immagine di condivisione del link: basterà un semplice “tap” per aprire la notizia in maniera rapidissima.

I vantaggi per il lettore? Velocità, possibilità di zoomare ed esplorare le foto ad alta risoluzione, inclinando il telefono, video animati in auto-play scorrendo la pagina, esplorazione di mappe interattive, condivisione e commenti per singoli paragrafi e tanto altro.

CityNow punta al miglioramento dell’esperienza dell’utente: con instant articles, pagine più veloci e contenuti a portata di tap.