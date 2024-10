Facoltà di Medicina Unical, Straface: ‘Data storica per tutta la regione’

“Adesso è ufficiale: il Ministero ha decretato ufficialmente la nascita della facoltà di Medicina presso l’Unical. È una data storica per tutta la regione, aumenta l’offerta formativa nel settore sanitario e le possibilità per i nostri giovani studenti”.

Questo il commento dell’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali e Culturali alla notizia dell’approvazione da parte del MUR della nascita della nuova facoltà di Medicina presso l’università della Calabria”.

“Aggiungiamo un altro tassello alla ricostruzione della sanità calabrese, che su impulso del Presidente Occhiuto e grazie al lavoro del compianto Dott. Profiti sta rientrando in carreggiata e sta raggiungendo livelli funzionali adeguati alle esigenze della popolazione. Grazie a questa facoltà sarà possibile aumentare il bacino di studenti di Medicina e quindi puntare a formare un numero maggiore di professionisti del settore sanitario in grado di implementare il personale attualmente in servizio. Grazie a questo governo regionale, che è il governo del fare, il sistema sanitario calabrese sta diventando sempre più vicino alle esigenze dei cittadini”.