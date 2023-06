Reggio, il Corso di Laurea in Medicina 'entra' in consiglio comunale

La mozione per l’istituzione del Corso di laurea in Medicina presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, promossa dal consigliere comunale e metropolitano Giovanni Latella, si appresta ad entrare a Palazzo San Giorgio.

Oggi la riunione dei capigruppo a Palazzo San Giorgio che stabilirà la data del prossimo consiglio comunale, che salvo sorprese si terrà questa o al massimo la prossima settimana. Già deciso uno dei punti, se non l’unico, all’ordine del giorno vale a dire appunto la mozione dedicata al Corso di Laurea in Medicina.

Verranno convocati presso l’Aula Battaglia il Rettore dell’Università Mediterranea Zimbalatti oltre a tutta la classe politica calabrese in consiglio regionale e in Parlamento. Uno step importante per capire le intenzioni della politica locale e soprattutto se c’è convergenza di vedute, in un momento storico che vede una zuffa generale da tutti contro tutti sulle responsabilità dello stato attuale e le scelte future legato all’aeroporto Tito Minniti e una forte contrapposizione ideologica sul tema Ponte sullo Stretto.

Circa due mesi fa la mozione per l’istituzione del Corso di laurea in Medicina presso l’Università “Mediterranea” era passata in commissione Istruzione, Formazione, Lavoro, Cultura, Sport, Giovani e Tempo libero, presieduta dal consigliere Nino Malara,

Lo stesso Malara, assieme al consigliere Latella, avevano sottolineato la condivisione del progetto all’interno dell’organismo consiliare che ha riscosso l’unanimità dei consensi da parte dei gruppi. Adesso si avverte la necessità di «accelerare rispetto ad una proposta ampiamente discussa e sostenuta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalla Camera di Commercio, dall’Università e dall’Ordine dei Medici».

Da ricordare come al di là delle volontà politiche locali, comunque importanti per indirizzare la mozione e darle forza, il primo vero passo concreto rispetto alla possibilità o meno di istituire un corso di laurea in medicina a reggio calabria spetta al Coruc, il Comitato Regionale di Coordinamento universitario della Calabria.