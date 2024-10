Reggio, ancora fake news. Falcomatà: ‘Evitiamo di diffondere il panico’

“Da questa mattina circola sui social e su WhatsApp la foto in basso. Mi avete scritto in centinaia, giustamente preoccupati dal pericoloso assembramento di persone di fronte a quella che, secondo chi ha diffuso la foto, sarebbe l’ufficio postale di via Veneto.

Come vedete dalla foto in alto, invece, la nostra via Veneto è completamente diversa, ma soprattutto quella foto non è stata scattata a Reggio Calabria“.