Reggio e il lavoro della Protezione Civile, Falcomatà: ‘Gli angeli della città’ – VIDEO

Il video messaggio giornaliero del sindaco Giuseppe Falcomatà, oggi, è stato sostituito da un caloroso ringraziamento. Il primo cittadino è andato a trovare, infatti, gli uomini della Protezione Civile. Costantemente al lavoro, in questi giorni di crisi, i volontari stanno operando in prima linea allo stesso modo di medici, infermieri e forze dell’ordine.

Il gruppo della ProCiv reggina ha illustrato al sindaco il metodo di lavoro e le richieste dei residente che arrivano, veramente, da ogni angolo della città. Ancora una volta, Falcomatà, rivolge ai cittadini di tutto il territorio metropolitano l’appello a rispettare le misure restrittive approvate dal Governo:

“Anche oggi troppe persone in giro. Vi prego, non abbassiamo la guardia, non buttiamo via tutti i sacrifici di questi giorni. Forza”.