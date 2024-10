Falcomatà incoraggia Mihajlovic e si commuove ricordando il padre Italo

Nel corso del suo intervento di apertura nella manifestazione S’Intesi, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è lasciato andare ad un momento di commozione ricordando il padre Italo.

Il sindaco ha chiesto di tributare un applauso all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, per poi ricordare che “qualcun altro” diede annuncio pubblico d’essere stato colpito da una grave forma di leucemia, per poi lottare il male con coraggio: era suo padre, il compianto sindaco della ‘Primavera di Reggio’ Italo Falcomatà.

E con le lacrime agli occhi, il primo cittadino ne ha ricordato il coraggio nella lotta alla leucemia e, come Mihajlovic intrepido ha voluto essere presente alla prima di campionato della squadra rossoblu, così il padre appena uscito dagli Ospedali Riuniti “volle far visita ai lavoratori delle Omeca in uno dei momenti più difficili della storia dello stabilimento di Torrelupo, quando sembrava molto vicino il momento del licenziamento collettivo delle maestranze.