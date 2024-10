Falcomatà: ‘Caro Kobe, Reggio ti ricorderà con uno spazio pubblico da dedicare alla tua memoria’

Caro Kobe,

sono giorni senza gloria in cui si interroga il cielo.

E mentre ci guardi da lassù, insieme alla tua piccola, ispira i nostri giovani come hai sempre fatto.

Con te è stato un grande sogno, le notti alte ad aspettarti alla Tv, il tuo rimanere sospeso a canestro come a nascondere i giorni di fatica e sudore.

È a Reggio che hai mosso i tuoi primi passi nella pallacanestro;

È a Reggio che hai vissuto e sei andato a scuola;

È Reggio che ti ha visto fare i primi canestri a fine primo tempo durante le partite di papà Joe;

È a Reggio che hai imparato “l’ossessione” per il basket;

È Reggio che ti ricorderà con uno spazio pubblico da dedicare alla tua memoria, perché per noi, anche se sei diventato un gigante sarai sempre “il piccolo Kobe”.

Ti portiamo con noi Kobe, a Reggio.

Da quel campo da cui tutto è partito, e tu a dirci che anche da qui si possono vedere le stelle e diventare una di loro.

Veglia sui nostri giovani Kobe, sostienili nel gioco della vita.