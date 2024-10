“Falcomatà a Milano per un nuovo impiego”, la precisazione del sindaco sospeso

In merito all’articolo pubblicato questa mattina sulle nostre pagine, lo staff del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà ha inviato alla nostra redazione la seguente precisazione.

“Il sindaco non lascia Reggio. Non è a Milano come si intuisce dal titolo, non sarà a Milano la prossima settimana come è scritto nel testo. È a Reggio e dialoga quotidianamente con i cittadini”.

Si precisa tuttavia come tuttavia il titolo “Il sindaco sospeso lascia Reggio: Falcomatà a Milano per un nuovo impiego” non abbia alcuna connotazione temporale immediata. Si attendono in futuro quindi, anche per trasparenza verso i cittadini, comunicazioni più specifiche da parte del sindaco sospeso Falcomatà in merito alla scelta (rinuncia o accettazione dell’incarico) in riferimento al concorso vinto a Milano.