Il sindaco sospeso lascia Reggio: Falcomatà a Milano per un nuovo impiego ?

Periodo intenso per Giuseppe Falcomatà. Assieme alle difficili trattative per la ricomposizione dell’assetto all’interno di Palazzo San Giorgio, il sindaco sospeso in contemporanea è alle prese con il riempimento delle valigie. Forse non tutti ricorderanno infatti che poco più di 12 mesi fa, Falcomatà ha sostenuto e superato la prova orale del concorso indetto dal Comune di Milano per reclutare 201 diplomati con il profilo di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il sindaco sospeso la prossima settimana sarà fisicamente presente nel capoluogo lombardo, per iniziare la nuova esperienza nella pubblica amministrazione. Prima del ‘ritorno’, come assicurato dallo stesso Falcomatà su Facebook pochi giorni fa (l’intesa attività social infatti va ugualmente avanti nonostante la sospensione da primo cittadino…) la partenza verso la città Ambrosiana…