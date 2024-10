Falcomatà: ‘Ospedale Covid-19 a Catanzaro? No, facciamolo a Reggio…’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 21 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

La fase 2 deve partire da una certezza elementare: abbiamo bisogno di una sanità unica, pubblica e di qualità. Non possiamo accettare 20 sistemi sanitari regionali. Deve essere tolto dalla disponibilità della politica regionale e restituita al governo nazionale.

Ancora non sappiamo qual è la decisione della Regione su come suddividere i posti di Terapia Intensiva negli Hub regionali. Sappiamo che c’è la volontà di distribuirli, ma non sappiamo ancora come. Perchè l’ipotetico Centro Covid andrebbe realizzato a Catanzaro? Facciamolo a Reggio, abbiamo anche noi le strutture. Abbiamo tanti di quelli immobili pronti, che penso non ci siano problemi. Non è un derby questo tra Reggio e Catanzaro (e se dobbiamo parlare di derby quest’anno noi li abbiamo vinti entrambi). Serve chiarezza.