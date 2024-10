Reggio, Falcomatà: ‘Feltri? Poverino, ormai fa compassione’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 21 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico, puntualizzando un suo parere in merito alle dichiarazioni di Feltri di qualche giorno fa.

“In merito alle dichiarazioni di Feltri, dico solo: poverino, ormai fa compassione. Aveva la necessità di venire fuori con qualcosa, ha avuto l’idea di nominare il Mezzogiorno. La storia del Sud che “ciuccia” dalla mammella del Nord non tiene più, i nostri giovani non solo al Nord, facendosi un “mazzo cosi”, stanno dando soddisfazioni al Paese intero, senza fare l’elenco. Tutto attraverso la nostra voglia. Noi dobbiamo creare le condizioni per far si che ritornino, cosa che molti farebbero se ci fossero le possibilità. “