Coronavirus, Falcomatà ai reggini: ‘Bravi tutti, il Comune è al lavoro.’ – VIDEO

Il sindaco Giuseppe Falcomatà torna ad aggiornare i cittadini sull’emergenza Coronavirus attraverso un nuovo istituzionale pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Si tratta del terzo video da quando è iniziata questa emergenza – spiega ai reggini il primo cittadino. Sento il bisogno di aggiornarvi e di stare in contatto in questi giorni in cui non possiamo farlo per strada o chiacchierando di fronte ad un caffè, in cui non lo possiamo fare durante una delle numerose assemblee di quartiere che spesso abbiamo organizzato in questi anni. State certi che torneremo a farlo. L’Amministrazione Comunale è al lavoro in sinergia con il Governo per preparare un ritorno alla normalità”.

Falcomatà non può non sottolineare il dato ‘positivo‘ riguardante i contagi in città. Il bollettino del Grande Ospedale Metropolitano ha infatti segnalato l’assenza di nuovi casi, nella giornata di ieri, fatta eccezione di due sospetti per cui ancora non è giunta conferma.

“Spesso, in questi giorni, parlando di contagi, contagiati e così via, facciamo loro riferimento come dei numeri dimenticando, involontariamente, che dietro ogni numero ci sono storie, persone e sofferenze familiari. Vorrei rivolgere a nome di tutta la comunità reggina un grande abbraccio virtuale ed un in bocca al lupo a tutti i nostri concittadini che, insieme alle loro famiglie, stanno combattendo questa malattia. Ne usciremo vincitori”.

Il sindaco illustra ai suoi cittadini, inoltre, un primato che fa gonfiare il petto di orgoglio. Reggio Calabria, secondo il bollettino regionale, è la città calabrese con il più alto tasso di quarantena volontaria.

“Questo vuol dire che, facendo rientro in città, molti si sono autodenunciati. Siamo oltre a mille persone. Questo dimostra un grande senso civico, di responsabilità ma soprattutto di rispetto verso se stesso, verso i propri familiari e verso la comunità”.

Nel suo discorso sui social, l’inquilino di Palazzo Alvaro non dimentica lo sforzo di chi, ancora oggi, non può che lavorare per garantire agli altri i servizi essenziali. Corrieri, camionisti, postini, banchieri, dipendenti dei supermercati e degli uffici pubblici, farmacisti. L’elenco potrebbe essere breve, dato che molte attività hanno dovuto chiudere, ma così non è.

“Grazie a tutti i reggini che ogni mattina si recano a lavoro, perchè rischiano in prima persona”.

Falcomatà illustra anche quelli che sono i piani straordinari attuati dal Comune, in questo momento di emergenza, come ad esempio la sanificazione delle strade, degli autobus, delle macchine del car sharing.

“Sappiamo tutti che questi erano interventi necessari, l’emergenza ci ha dato un motivo ancora più valido per metterli in atto. Ma, per questo, dobbiamo ringraziare gli operatori di Castore e Atam, ed in particolare i dipendenti Avr che stanno affrontando questo momento di difficoltà nonostante la mancata percezione degli ultimi stipendi. Siamo con voi, stiamo lavorando come ANCI per scrivere insieme al Governo le misure che saranno approvate nel prossimo decreto che forniranno al Comune la liquidità necessaria per pagare i servizi pubblici essenziali”.

