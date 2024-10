Striscia a Reggio, Falcomatà replica: “Invito la signora in giallo a tornare”

Comincia così un lungo post del primo cittadino di Reggio Calabria, pubblicato qualche ora fa sulla sua pagina facebook. Il sindaco fa riferimento al servizio andato in onda ieri sera su Canale 5, relativo alle condizioni dell’attuale sede del Tribunale e sulla situazione dei lavori per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.

Secondo Falcomatà quello andato in onda ieri è un servizio errato.

In questo lungo discorso il sindaco della Città Metropolitana fornisce una risposta a tutti gli ‘argomenti’ delicati trattati dalla Petyx.

In base a questo protocollo il Comune cede proprio alla Procura, in comodato d’uso gratuito, i locali dell’ex bar da destinare anche ad uso archivio. Vi dico anche che il nostro Comune ha 33 milioni di euro di crediti dal Ministero della Giustizia per i quali abbiamo fatto causa e sapete benissimo quanto avremmo necessità di averli in cassa, magari Striscia potrebbe aiutarci a recuperarli”.

“Il problema dei faldoni non è del Comune (neanche i faldoni del video sono del Comune in effetti). A dicembre abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con Regione e Procura al fine di migliorare la funzionalità complessiva degli Uffici del CEDIR.

“Quanto al nuovo Palazzo di Giustizia, giova ricordare il perché si attende il completamento da oltre 20 anni, ossia dalla sindacatura di mio padre (vi ringrazio per averlo ricordato nel servizio e proprio per questo sarei Tafazzi se non volessi inaugurarlo).

Questo la signora in giallo col bassotto non lo ha spiegato, preferendo un banale “amici è tutto fermo”. Avrebbe però dovuto ricordare come nel corso di due decenni si siano succedute azioni amministrative dalla dubbia trasparenza, fallimenti di ditte, operai incatenati, contenziosi, che solo grazie a noi è stato possibile risolvere nel 2016 grazie a un accordo transattivo con la ditta Bentini spa di 6,3 milioni di euro a fronte di una richiesta iniziale di circa 38 milioni di euro (altra bella eredità che abbiamo avuto sul groppone…).

Solo così, chiusa la controversia giudiziaria, è stato possibile procedere con il nuovo appalto, rispettando finalmente principi di legalità e trasparenza per troppi anni accantonati. Ovviamente il mio compito è quello di riavviare le gare e fare partire i cantieri, non sono Frate Indovino che prevede il futuro. E infatti oggi alla ditta è stata comunicata la rescissione in danno del contratto in quanto essa stessa, pur diffidata a dare inizio a lavori, non ha ottemperato.

Questo ci consentirà di riavviare l’iter per la ripresa dei lavori.