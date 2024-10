Falcomatà saluta Grassi e dà il benvenuto al neo Questore Maurizio Vallone

“Grazie di cuore a Raffaele Grassi per l’infaticabile impegno che ha dedicato alla nostra Città in questi quattro anni ricchi di importanti successi sul piano del contrasto al crimine organizzato e non. L’intera comunità di Reggio Calabria oggi saluta uno straordinario professionista, ma anche un grande uomo, che ha saputo coniugare in questi anni, con straordinaria abnegazione, la sue eccellenti qualità investigative, che hanno prodotto brillanti risultati, con la capacità di relazionarsi in maniera presente e puntuale come istituzione al servizio del cittadino”.