Psicologa reggina negli Insuperabili: ‘No a pregiudizi e falsi miti sui ragazzi autistici’ – FOTO

“Ammetto la sconfitta e le mie diverse qualità, non me ne vergogno. Mi vergognerei solo di non combattere e di provarci con tutto me stesso”.

Se c’è qualcuno in grado di parlare dello spettro autistico con grande sensibilità è proprio la scuola calcio Insuperabili. Nata a Torino nel 2012, l’accademia è, ormai, presente su tutto il territorio nazionale. Di questo incredibile team fa parte anche una giovane reggina, Graziana Oliverio.

Nello specifico c’è chi ha maggiore difficoltà a gestire la rabbia per una sconfitta o chi non tollera la frustrazione; chi è più sensibile ai rumori o chi ha difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti; chi ha paura del contatto”.

Questo gruppo è costituito da adolescenti dei quali, gran parte, con un disturbo dello spettro autistico a diversi livelli di gravità. Ci sono degli elementi di base che li accomunano come la difficoltà a percepire prospettive differenti dalle proprie, a mantenere l’attenzione, a limitare i propri comportamenti disturbanti o fastidiosi per il resto della squadra, a rispettare le regole.

Psicologa sportiva con la passione per i più piccoli, la dott.ssa Oliverio ci ha aperto le porte del mondo dei bambini autistici, mostrandocelo in modo del tutto nuovo. Mentre, infatti, la società rimane ancorata ai pregiudizi, c’è chi, in Italia, lavora al fianco di ragazzi coraggiosi che hanno fatto dei loro ‘problemi’ un punto di forza.

Per quanto si possa pensare che le persone con disturbo dello spettro autistico non siano adatte ad attività e sport di squadra, non siano in grado di comunicare ed interagire in un contesto di gruppo, gli “Insuperabili” hanno dimostrato l’esatto contrario: creando l’ambiente adatto, possono allenarsi assieme e, nei gruppi di livello più elevato, anche giocare assieme”.

Quello raccontato dalla giovane reggina è nettamente in contrasto con i falsi miti messi in giro da alcune mamme calabresi, nei giorni scorsi. “Avere un bambino autistico in classe è un grosso problema” affermavano.

“Sicuramente lavorare con loro non è semplice, soprattutto quando non conosci nulla di loro ma solo la diagnosi. Non sai come comportarti, se riuscirai a farli calmare o li farai agitare. Richiede tutta la tua attenzione. Devi metterti sempre in gioco, modificare le tue modalità di relazione sulla base dei loro modi di interagire. Devi accettare che talvolta manifestano degli atteggiamenti o diano delle risposte negative e che devi individuare la strategia adatta per farglielo comprendere e ridurre quel comportamento.

Allo stesso tempo, loro mi “riempiono” tutte le volte che riconoscono in me una figura per loro importante. Corrono per abbracciarmi, mi dicono di essergli mancata l’allenamento precedente. Quando segnano o fanno un passaggio ed esultano come Ronaldo, quando mi fanno gli scherzi o quando facciamo gli esercizi e mi rubano la palla perché sono più forti di me”.